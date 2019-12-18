Nuestras acciones

FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que dé detalles de los productos de Sola Ricca retirados

La asociación insta también al Consistorio a que aclare si estos alimentos llegaron a ponerse a la venta al público.

FACUA.org
Sevilla-18/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la ciudad que dé detalles suficientes de los productos de Sola Ricca que han sido retirados por la Policía Local por encontrarse caducados o sin etiquetado, y que informe de si llegaron a ponerse a la venta al público, para que, en cas

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos