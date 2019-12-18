FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que dé detalles de los productos de Sola Ricca retirados
La asociación insta también al Consistorio a que aclare si estos alimentos llegaron a ponerse a la venta al público.
FACUA.org
Sevilla-18/12/2019
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Sala de venta de Sola Ricca en Sevilla. Imagen: Sola Ricca.
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento de la ciudad que dé detalles suficientes de los productos de Sola Ricca que han sido retirados por la Policía Local por encontrarse caducados o sin etiquetado, y que informe de si llegaron a ponerse a la venta al público, para que, en cas