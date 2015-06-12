FACUA Sevilla reclama al SAS más información sobre la limitación horaria de la atención primaria en verano
La asociación pide que se informe a los usuarios sobre el procedimiento que deben seguir en caso de que estén recibiendo tratamientos en sus centros de salud por las tardes.
FACUA.org
Sevilla-12/06/2015
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FACUA Sevilla reclama que se informe conveniente y directamente a las asociaciones de consumidores sobre el cierre por las tardes en verano de los centros de atención primaria, como el de la imagen, en El Porvenir. | Imagen: Anual (CC BY 3.0)
FACUA Sevilla reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que informe con mayor precisión y a través de medios directos a los usuarios sobre la limitación horaria en verano en la atención primaria en los centros de salud de la ciudad.
La asociación ha teni