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FACUA Sevilla reclama al SAS más información sobre la limitación horaria de la atención primaria en verano

La asociación pide que se informe a los usuarios sobre el procedimiento que deben seguir en caso de que estén recibiendo tratamientos en sus centros de salud por las tardes.

FACUA.org
Sevilla-12/06/2015
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FACUA Sevilla reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que informe con mayor precisión y a través de medios directos a los usuarios sobre la limitación horaria en verano en la atención primaria en los centros de salud de la ciudad.

La asociación ha teni

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