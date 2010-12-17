Nuestras acciones

FACUA Sevilla reclama soluciones ante el caótico funcionamiento del Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico

La Delegación de Movilidad se ha negado a dar entrada al escrito de la Asociación donde pone de manifiesto sus errores y graves carencias.

FACUA.org
Sevilla-17/12/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Sevilla reclama al alcalde de la capital, Alfredo Sánchez Monteserín, y a su delegado de Movilidad, Francisco Fernández, que se pongan en marcha medidas con la participación de los agentes sociales para solucionar el caótico funcionamiento de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos