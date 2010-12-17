FACUA Sevilla reclama soluciones ante el caótico funcionamiento del Plan de Ordenación Viaria del Casco Histórico
La Delegación de Movilidad se ha negado a dar entrada al escrito de la Asociación donde pone de manifiesto sus errores y graves carencias.
FACUA.org
Sevilla-17/12/2010
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FACUA Sevilla reclama al alcalde de la capital, Alfredo Sánchez Monteserín, y a su delegado de Movilidad, Francisco Fernández, que se pongan en marcha medidas con la participación de los agentes sociales para solucionar el caótico funcionamiento de