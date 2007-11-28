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FACUA Sevilla recomienda a los afectados por daños debido al apagón en El Arenal que pidan indemnizaciones

La interrupción del suministro ha durado prácticamente un día completo.

FACUA.org
Sevilla-28/11/2007
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha tenido conocimiento de un corte de suministro eléctrico que afecta desde la tarde de ayer y que ha continuado durante el día de hoy en la zona de El Arenal, concretamente en tres calles del barrio de la capita

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