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FACUA Sevilla recomienda a los usuarios afectados por cortes de luz que reclamen indemnizaciones

FACUA Sevilla recomienda a los usuarios afectados por cortes de luz que reclamen indemnizaciones.

FACUA.org
Sevilla-19/07/2006
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA recomienda a los usuarios que se hayan podido ver afectados por los cortes de suministro eléctrico que reclamen las pertinentes indemnizaciones por los posibles perjuicios ocasionados en sus electrodomésticos as&

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