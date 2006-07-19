FACUA Sevilla recomienda a los usuarios afectados por cortes de luz que reclamen indemnizaciones
FACUA Sevilla recomienda a los usuarios afectados por cortes de luz que reclamen indemnizaciones.
FACUA.org
Sevilla-19/07/2006
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA recomienda a los usuarios que se hayan podido ver afectados por los cortes de suministro eléctrico que reclamen las pertinentes indemnizaciones por los posibles perjuicios ocasionados en sus electrodomésticos as&