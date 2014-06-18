FACUA Sevilla recurrirá la ampliación de la zona azul en los tribunales y recomienda guardar los tiques
El Ayuntamiento de Sevilla se ha saltado la obligación legal de aprobar los cambios mediante una ordenanza fiscal. Si el juez da la razón a la asociación, los usuarios podrían reclamar la devolución de su dinero.
FACUA.org
Sevilla-18/06/2014
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FACUA Sevilla recurrirá la ampliación de la zona azul en los tribunales dado que el Ayuntamiento de Sevilla se ha saltado la obligación legal de aprobar los cambios mediante una ordenanza fiscal y no a través de una simple resolución.
La asociación