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FACUA Sevilla reitera su demanda de participación en el Consejo Municipal de Comercio

La asociación considera imprescindible que en un órgano de estas características haya una representación paritaria de los distintos agentes implicados en el mismo.

FACUA.org
Sevilla-20/02/2012
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Ante  la inminente creación del Consejo Municipal del Comercio, el secretario general de FACUA Sevilla, Rubén Sánchez, se ha dirigido al alcalde, Juan Ignacio Zoido, y al delegado de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, s

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