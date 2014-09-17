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FACUA Sevilla se opone a la ampliación del horario comercial para grandes superficies en zonas turísticas

La organización considera que el consistorio no justifica la necesidad de ampliar ni la superficie ni el plazo temporal de apertura. Dicho aumento para los comercios de más de 300 metros cuadrados no supone necesariamente la mejora del sistema de venta al consumidor.

FACUA.org
Sevilla-17/09/2014
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FACUA Sevilla rechaza la petición de ampliación de Zona de Gran Afluencia Turística en materia de horarios comerciales para la ciudad de Sevilla que ha solicitado el equipo de gobierno de la ciudad, por entender que un mayor número de horas de apertura de las grandes s

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