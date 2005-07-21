FACUA Sevilla se opone al cierre de las urgencias del Equipo Quirúrgico durante las noches, festivos y fines de semanas previsto a partir de octubre
La Asociación reclama la propuesta de verdaderas alternativas que acojan las urgencias derivadas de este centro.
FACUA.org
Sevilla-21/07/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA rechaza el cierre de las urgencias del Equipo Quirúrgico durante las noches, festivos y fines de semanas previsto por el Ayuntamiento de Sevilla a partir del próximo mes de octubre.
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