FACUA Sevilla se une a la convocatoria de las AMPA para reclamar la óptima climatización de los colegios
El movimiento Escuela de Calor convoca una manifestación este sábado para pedir a la Junta medidas integrales para garantizar las "condiciones de confort necesarias para el aprendizaje y la enseñanza".
FACUA.org
Sevilla-28/09/2017
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El movimiento Escuela de Calor, que reúne a varias Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) de colegios de Sevilla, ha decidido seguir adelante con las movilizaciones emprendidas antes del verano y ha convocado una manifestación que, bajo el lema «Por la climatizaci&oac