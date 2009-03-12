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FACUA Sevilla y la Asociación de Abogados Jóvenes de Sevilla firman un convenio de colaboración

Se comprometen a solucionar a través del diálogo y la mediación las reclamaciones que pudieran surgir.

FACUA.org
Sevilla-12/03/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Abogados Jóvenes de Sevilla.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de FACUA Sevilla, Manuel Baus Japón, y el presid

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