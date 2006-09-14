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FACUA Sevilla y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos emprenderán una batería de campañas reivindicativas

Ambas organizaciones han firmado hoy un convenio de colaboración con el que restablecen sus relaciones históricas.

FACUA.org
Sevilla-14/09/2006
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Los presidentes de la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Unidad, Francisco Sánchez Legrán y Francisco Delgado de los Santos, han anunciado hoy la puesta en marcha de una bate

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