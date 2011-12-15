FACUA sobre la liberalización horaria en Madrid: "cerrarán pequeños comercios y no habrá más consumidores, sino los mismos gastando más"
Critica la medida del Gobierno de Esperanza Aguirre y tema que se extienda a otras comunidades autónomas.
FACUA.org
Madrid-15/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la liberalización de los horarios comerciales en la Comunidad de Madrid recogida en el anteproyecto de Ley que aprueba este jueves el Gobierno popular de Esperanza Aguirre traerá más perjuicios que beneficios y teme que se extienda a otras