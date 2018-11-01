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FACUA solicita a Sanidad de Asturias que reduzca los tiempos de espera en los centros sanitarios de la región

La asociación ha tenido conocimiento de que existen grandes demoras para tener acceso a las diferentes pruebas diagnósticas que se practican en hospitales públicos.

FACUA.org
Asturias-01/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de Asturias para solicitarle que tome las medidas necesarias para reducir los tiempos de espera en la ejecución de pruebas diagnósticas en los centros sanitarios de la comunidad.

La asociaci&

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