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FACUA solicita a Sanidad de Canarias que mejore el funcionamiento de sus servicios sanitarios

A lo largo de 2018 han existido numerosas protestas y reivindicaciones en relación a los problemas de la sanidad pública canaria.

FACUA.org
Canarias-18/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad de las Islas Canarias para solicitarle que informe de las actuaciones que tiene previsto realizar para mejorar y garantizar un funcionamiento correcto de los servicios sanitarios públicos de la comunidad.<

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