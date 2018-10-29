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FACUA solicita al Ayuntamiento de Gijón que solucione los problemas de contaminación de la playa de Poniente

La asociación ha tenido conocimiento de que sea asentado una "espuma contaminada de origen desconocido" y que el Consistorio aún no ha tomado medidas para eliminarla.

FACUA.org
Asturias-29/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Gijón, en Asturias, para solicitarle que tome las medidas necesarias para solucionar los problemas de contaminación de la playa de Poniente.

La asociación, a través de su delegación ter

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