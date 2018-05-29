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FACUA solicita al Ayuntamiento de Llanes (Asturias) que garantice el agua potable de varias localidades

También pide al Consistorio que devuelva a los vecinos de Nueva, Ovio y Picones el dinero cobrado en las facturas de agua por los diez días de febrero en los que no fue apta para el consumo.

FACUA.org
Asturias-29/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Llanes, en Asturias, que garantice la potabilidad del agua en las localidades de Nueva, Ovio y Picones, dependientes de este Consistorio. La asociación, a través de su delegación territorial en el Principado

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