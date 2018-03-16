FACUA solicita al Ayuntamiento de Pamplona que garantice la circulación durante las próximas nevadas
La asociación critica el colapso que sufrieron las calles de la capital navarra tras el temporal que recorrió la zona en febrero.
FACUA.org
Navarra-16/03/2018
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Imagen: Policía Foral
FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Pamplona que garantice la circulación y la seguridad en las calles de la ciudad durante las nevadas previstas los próximos días para que no se limite el acceso de los ciudadanos a los servicios básico