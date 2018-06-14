FACUA solicita al gobierno cántabro que solucione las deficiencias de la estación de autobuses de Laredo
El alcalde de la ciudad, Juan Ramón López, ha prometido la renovación de la terminal, pero sin fecha prevista para iniciar las reparaciones.
FACUA.org
Cantabria-14/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones de Cantabria para solicitarle que mejore las deficiencias de la estación de autobuses de Laredo, que afectan negativamente al uso que realizan los consumidores diariamente.