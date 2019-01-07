FACUA solicita al Gobierno de Asturias que solucione las deficiencias de las residencias de ancianos
La asociación ha tenido conocimiento de que los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) de la comunidad no tienen un número suficiente de trabajadores para conseguir una atención adecuada.
FACUA.org
Asturias-07/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de Asturias para solicitarle que solucione con la mayor brevedad posible las supuestas deficiencias de los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) de la comunidad, de las que se h