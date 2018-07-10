FACUA solicita al gobierno vasco que solucione las deficiencias de los servicios de ambulancia
Los usuarios denuncian retrasos en la llegada de los vehículos, centralitas saturadas que no responden a las llamadas y pérdidas de citas médicas por llegar tarde al centro hospitalario.
FACUA.org
Euskadi-10/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Departamento de Salud vasco que resuelva en la mayor brevedad de tiempo posible las deficiencias que está sufriendo el servicio de ambulancias de la comunidad.
La asociación, a través de FACUA Euskadi, ha tenido cono