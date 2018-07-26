FACUA solicitará su personación en el caso iDental que instruye la Audiencia Nacional
La asociación ya estaba personada como acusación particular en la causa abierta en Sevilla por el juzgado de instrucción número 3.
FACUA.org / Europa Press
España-26/07/2018
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Imagen: FACUA Córdoba.
FACUA-Consumidores en Acción solicitará su personaci�ón en el caso iDental, que instruye el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional. Casi 4000 víctimas de las irregularidad y el cierre de la red de clínicas odontológicas se