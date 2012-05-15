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FACUA tacha de inconstitucional la subida de las tasas judiciales

El Consejo General del Poder Judicial debate esta semana un informe donde advierte de que estos costes acarrean un "efecto disuasorio evidente" para los ciudadanos.

FACUA.org
España-15/05/2012
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FACUA-Consumidores en Acción tilda de inconstitucional la medida proyectada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para cobrar a los ciudadanos el coste de unos trámites judiciales que ya pagan con sus impuestos.

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