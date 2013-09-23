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FACUA tacha de ridícula la multa impuesta por la CNMV al Banco Pastor

La asociación considera que 400.000 euros de sanción son sólo migajas para una entidad que obtuvo beneficios de 164,1 millones de euros el mismo año que cometió la infracción.

FACUA.org
España-23/09/2013
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FACUA-Consumidores en Acción tacha de ridícula la multa de 400.000 euros impuesta por la comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al Banco Pastor por la comercialización de «determinados productos financieros» entre enero y septiembre de 2008.

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