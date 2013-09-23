FACUA tacha de ridícula la multa impuesta por la CNMV al Banco Pastor
La asociación considera que 400.000 euros de sanción son sólo migajas para una entidad que obtuvo beneficios de 164,1 millones de euros el mismo año que cometió la infracción.
FACUA.org
España-23/09/2013
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