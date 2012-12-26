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FACUA tacha de ruin la actitud de Mapfre al ofrecer indemnizaciones ridículas a las víctimas de Spanair

La asociación lamenta el agravio que supone para los familiares y heridos que la aseguradora se limite a ofrecer menos de 80.000 euros de media por afectado.

FACUA.org
España-26/12/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera mezquina la actitud de Mapfre al ofertar una indemnización de menos de 80.000 euros a las víctimas del vuelo de Spanair siniestrado en Barajas el 20 de agosto de 2008.

Según un escrito de la compañía difundido

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