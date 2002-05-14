FACUA teme la desaparición de teléfonos de atención al cliente de gratuitos en las compañías de telecomunicaciones
Terra y Wanadoo se benefician de las reclamaciones de sus clientes de servicios gratuitos atendiéndolas a través de líneas 906.
FACUA.org
España-14/05/2002
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Utilizar los teléfonos de atención al cliente de las compañías de telecomunicaciones ya no sólo puede suponer una pérdida de tiempo, sino de dinero. Así lo pone de manifiesto la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalu