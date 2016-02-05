Si han intentando engañarte, súmate a la campaña #TimoComerciales
FACUA traslada 270 denuncias a la CNMC por fraudes de los comerciales de las compañías energéticas
Visitan los domicilios de los usuarios con la excusa de que están tramitando reparaciones de contadores o devoluciones de dinero. También ofertan falsos descuentos que en realidad encarecen los recibos.
FACUA.org
España-05/02/2016
FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) las denuncias de 270 de usuarios de toda España que han sido objeto de engaños por parte de comerciales de las compañías energéticas. La asociación ha puesto en marcha una campaña para recabar las denunciar de consumidores que reciban en sus domicilios visitas con el objetivo de modificarles fraudulentamente sus contratos de luz y gas.
Se trata de un fraude masivo por el que los comerciales acuden a los domicilios de los usuarios para cambiarles sus contratos mediante todo tipo de engaños. Ante las alertas planteadas públicamente por FACUA, la CNMC se dirigió a la asociación el pasado noviembre para solicitarle que le trasladase casos de afectados al objeto de iniciar una inv
Únete gratis para acceder a este contenido