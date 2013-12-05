FACUA traslada al grupo parlamentario extremeño de IU la necesidad de regular el suministro de agua
La formación ha valorado positivamente la petición de FACUA y se compromete a preguntar en el Pleno de la Asamblea de Extremadura por la finalidad del canon del agua, tal como viene demandando la asociación.
FACUA.org
Extremadura-05/12/2013
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De izquierda a derecha, Raquel Naranjo, miembro del departamento de Extensión Territorial de FACUA; José Manuel Núñez, coordinador de su delegación territorial en Extremadura; Rocío Algeciras, miembro del gabinete jurídico de la asociación; Joaquín Macías, coordinador del grupo parlamentario de IU en Extremadura; y Pedro Escobar, coordinador general de la formación política en Extremadura y portavoz del grupo parlamentario.
FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado al grupo parlamentario extremeño de Izquierda Unida (IU) la necesidad de elaborar un reglamento para el suministro domiciliario del agua en la comunidad.
En la reunión, celebrada este miércoles 4 de diciembre, han parti