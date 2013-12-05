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FACUA traslada al grupo parlamentario extremeño de IU la necesidad de regular el suministro de agua

La formación ha valorado positivamente la petición de FACUA y se compromete a preguntar en el Pleno de la Asamblea de Extremadura por la finalidad del canon del agua, tal como viene demandando la asociación.

FACUA.org
Extremadura-05/12/2013
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FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado al grupo parlamentario extremeño de Izquierda Unida (IU) la necesidad de elaborar un reglamento para el suministro domiciliario del agua en la comunidad.

En la reunión, celebrada este miércoles 4 de diciembre, han parti

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