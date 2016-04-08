FACUA urge a la Junta de Extremadura a que elimine sus líneas de atención al ciudadano 901 y 902
La asociación celebra la aprobación en la Asamblea por unanimidad de una propuesta de impulso para su retirada a petición de Ciudadanos, una histórica reivindicación de FACUA.
FACUA.org
Extremadura-08/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción urge, a petición de su Delegación Territorial en Extremadura, a la Junta a que elimine sin dilación sus líneas de atención al ciudadano 901 y 902 y las sustituya por numeraciones gratuitas o con prefijos geográficos. La