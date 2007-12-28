Nuestras accionesPublicada en el BOJA

FACUA valora positivamente la Ley de Farmacia de Andalucía, aunque echa en falta aspectos importantes que demandó durante su elaboración

La Ley, que entrará en vigor a finales de enero, aboga por un modelo de farmacia como servicio sanitario de interés general.

FACUA.org
Andalucía-28/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA valora de forma positiva la nueva Ley de Farmacia de Andalucía, publicada hoy en el BOJA y que entrará en vigor el próximo 29 de enero, aunque echa en falta aspectos importantes que demandó

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos