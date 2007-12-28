FACUA valora positivamente la Ley de Farmacia de Andalucía, aunque echa en falta aspectos importantes que demandó durante su elaboración
La Ley, que entrará en vigor a finales de enero, aboga por un modelo de farmacia como servicio sanitario de interés general.
FACUA.org
Andalucía-28/12/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA valora de forma positiva la nueva Ley de Farmacia de Andalucía, publicada hoy en el BOJA y que entrará en vigor el próximo 29 de enero, aunque echa en falta aspectos importantes que demandó