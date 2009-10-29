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FACUA valora positivamente la prescripción enfermera de medicamentos y productos sanitarios

Plantea la necesidad de asociar esta medida con la puesta en marcha de programas formativos para profesionales y usuarios.

FACUA.org
España-29/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la prescripción enfermera de determinados medicamentos y productos sanitarios, aprobado este miércoles por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

Se trata de una modificación del

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