FACUA valora positivamente la prescripción enfermera de medicamentos y productos sanitarios
Plantea la necesidad de asociar esta medida con la puesta en marcha de programas formativos para profesionales y usuarios.
FACUA.org
España-29/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la prescripción enfermera de determinados medicamentos y productos sanitarios, aprobado este miércoles por la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.
Se trata de una modificación del