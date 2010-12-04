FACUA valora positivamente la respuesta del Gobierno al chantaje de los controladores pero critica su papel frente a las aerolíneas
No informan a los pasajeros de sus derechos. Lamenta la ausencia de Pajín en esta crisis. Los usuarios pueden reclamar indemnizaciones.
FACUA.org
España-04/12/2010
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