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FACUA valora positivamente la retirada de más de 126.000 mecheros por la Agencia Catalana de Consumo

La asociación denunció en marzo la presencia en el mercado de cuarenta y tres modelos de encendedores de varias marcas, entre ellas de dos empresas de Cataluña, una del País Vasco y otra de Andalucía.

FACUA.org
Cataluña-31/07/2008
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la retirada del mercado de 126.289 mecheros efectuada por la Agencia Catalana de Consumo por incumplir los requisitos de seguridad para niños. El 31% no llevaba el mecanismo de prevención para evitar el encendido por parte de

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