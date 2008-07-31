FACUA valora positivamente la retirada de más de 126.000 mecheros por la Agencia Catalana de Consumo
La asociación denunció en marzo la presencia en el mercado de cuarenta y tres modelos de encendedores de varias marcas, entre ellas de dos empresas de Cataluña, una del País Vasco y otra de Andalucía.
FACUA.org
Cataluña-31/07/2008
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