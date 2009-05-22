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FACUA valora positivamente la sentencia del TUE que reserva la explotación de las farmacias exclusivamente a los farmacéuticos

Avala así el modelo español de oficinas de farmacia como servicio sanitario y no como mercado.

FACUA.org
Europa-22/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que establece la legalidad para que un Estado miembro reserve la tenencia y explotación de las farmacias exclusivamente a los farmacéuticos.

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