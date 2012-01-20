FACUA valora que el Gobierno acabe con la facturación mensual de la luz, que vulneraba la legislación
La asociación había denunciado a las eléctricas porque la metodología de facturación aprobada por el Gobierno anterior implicaba el cobro por adelantado de consumos no realizados.
FACUA.org
España-20/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción muestra su satisfacción ante la decisión del Gobierno de acabar, después de las reiteradas reivindicaciones y denuncias de las organizaciones de consumidores, con el sistema de facturación mensual de la electricidad.
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