Nuestras accionesPunto de partida para otras reaperturas de centrales

FACUA ve escandaloso que el CSN dé luz verde a reabrir Garoña en contra de sus propios criterios

La asociación considera que la decisión pone en duda la supuesta independencia del organismo con una decisión que pone por encima los intereses de las electricas de la seguridad de los ciudadanos.

FACUA.org
España-08/02/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ve escandaloso que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se vaya a saltar los requisitos que ellos mismos habían exigido para la central de Santa María de Garoña (Burgos) y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura.

La asoc

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