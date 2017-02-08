FACUA ve escandaloso que el CSN dé luz verde a reabrir Garoña en contra de sus propios criterios
La asociación considera que la decisión pone en duda la supuesta independencia del organismo con una decisión que pone por encima los intereses de las electricas de la seguridad de los ciudadanos.
FACUA.org
España-08/02/2017
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La reapertura de Garoña es el primer paso para que otras centrales nucleares paradas vuelvan a funcionar. | Imagen: flickr.com/foronuclear (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ve escandaloso que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se vaya a saltar los requisitos que ellos mismos habían exigido para la central de Santa María de Garoña (Burgos) y que ahora autoricen o den luz verde a su reapertura.
La asoc