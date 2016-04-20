FACUA ve escandaloso que mueran enfermos de hepatitis C en Galicia por retrasos en los tratamientos
La Fiscalía acusa a dos altos cargos de la Xunta de homicidio imprudente y prevaricación por dilatar la concesión de medicamentos a pacientes con extrema necesidad por "razones presupuestarias".
FACUA.org
Galicia-20/04/2016
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