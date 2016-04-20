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FACUA ve escandaloso que mueran enfermos de hepatitis C en Galicia por retrasos en los tratamientos

La Fiscalía acusa a dos altos cargos de la Xunta de homicidio imprudente y prevaricación por dilatar la concesión de medicamentos a pacientes con extrema necesidad por "razones presupuestarias".

FACUA.org
Galicia-20/04/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso el retraso en la prescripción del tratamiento necesario a pacientes con hepatitis C detectado en Galicia, y todavía más grave que éste haya podido provocar en algunos casos que los enfermos fallezcan por no habe

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