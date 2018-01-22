FACUA ve escandaloso que se garantice otro rescate a las empresas que se queden con autopistas quebradas
Grandes constructoras como ACS, Abertis o FCC pueden volver a acudir y conseguir la licitación el próximo diciembre.
FACUA.org
España-22/01/2018
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