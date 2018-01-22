Nuestras accionesMás de 3.000 millones de euros

FACUA ve escandaloso que se garantice otro rescate a las empresas que se queden con autopistas quebradas

Grandes constructoras como ACS, Abertis o FCC pueden volver a acudir y conseguir la licitación el próximo diciembre.

FACUA.org
España-22/01/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ve escandaloso que el Gobierno garantice otro rescate a las empresas que se queden con las autopistas quebradas y que volverán a licitar el próximo diciembre. Además, contarán de nuevo con el paraguas de la cláusula de respons

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos