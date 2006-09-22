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FACUA ve insuficiente que Iberia publicite el precio final de los billetes

La compañía ha anunciado que a partir del 23 de septiembre, sus comunicaciones publicitarias ofrecerán los precios finales, con inclusión de los cargos por aumento de combusbile, los de emisión de billete y las tasas aeroportuarias.

FACUA.org
España-22/09/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) dijo a EFE que la decisión adoptada hoy por Iberia de publicitar el precio final del billete, incluidos tasas y cargos, es «insuficiente» porque la aerolínea debe eliminar de la tarifa los cargos de emisión

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