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FACUA ve insultante que el Gobierno recurra al integrismo antiabortista como cortina de humo de la crisis

La reforma anunciada por Gallardón, retrógrada y autoritaria, implicaría un humillante recorte de derechos para las mujeres y atribuye al Gobierno el derecho a obligar al sufrimiento.

FACUA.org
España-25/07/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera insultante que el Gobierno recurra al rancio integrismo antiabortista como cortina de humo para desviar la atención sobre su papel ante la crisis y contentar a un sector de sus votantes con el fin de que pasen por alto sus incumplimientos elect

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