FACUA ve irresponsable que Sanidad siga sin informar de la alerta por Listeria en los Mini Blinis de Aldi
Lamenta que en el Ministerio no aprendan del caso Magrudis, que ha causado 4 víctimas mortales, y no asuman la necesidad de agilizar y mejorar los protocolos de comunicación ante alertas de alto riesgo.
FACUA.org
España-12/11/2019
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