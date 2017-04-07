Nuestras accionesUn año después de un caso similar

FACUA vuelve a pedir información a Medio Ambiente de Asturias sobre la contaminación en Gijón

El organismo autonómico no aclara si piensa tomar acciones contra las empresas que han provocado las nubes de polvo en la zona portuaria, pese a los nuevos episodios de nubes de partículas.

FACUA.org
Asturias-07/04/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a remitir un escrito a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en el que solicita que se le informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a contaminación provocada por diver

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