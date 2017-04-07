FACUA vuelve a pedir información a Medio Ambiente de Asturias sobre la contaminación en Gijón
El organismo autonómico no aclara si piensa tomar acciones contra las empresas que han provocado las nubes de polvo en la zona portuaria, pese a los nuevos episodios de nubes de partículas.
FACUA.org
Asturias-07/04/2017
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La Consejería está obligada a informar a las organizaciones de consumidores sobre la calidad del aire. | Imagen: Coordinadora Ecologista de Asturias.
FACUA-Consumidores en Acción ha vuelto a remitir un escrito a la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente en el que solicita que se le informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a contaminación provocada por diver