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FACUA y Al-Andalus advierten que la nueva tasa de los carburantes puede convertirse en una excusa del Gobierno central para reducir los presupuestos de la Sanidad Pública

Ambas federaciones denuncian que la política de incrementar los impuestos indirectos sólo beneficia a los sectores más pudientes de la población.

FACUA.org
Andalucía-10/12/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, denuncian que la nueva tasa con la que el Gobierno de la Nación pretende gravar los carburantes al inicio del próxi

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