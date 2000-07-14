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FACUA y Al-Andalus aplauden la unidad de acción contra las subidas de la gasolina

Ambas federaciones forman parte de la Plataforma Regional de Consumidores de Carburantes, que ha convocado una manifestación en Sevilla el próximo martes 18 de julio.

FACUA.org
Andalucía-14/07/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, AL-ANDALUS, aplauden la unidad de acción contra las subidas de la gasolina alcanzada en la comunidad autónoma con la constituci

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