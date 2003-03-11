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FACUA y Al-Andalus celebran unas jornadas de análisis 'Por un nuevo impulso a las políticas de Consumo en Andalucía'

Contarán con una ponencia del ex consejero de Salud y Consumo Pablo Recio Arias, impulsor de la Ley de Consumidores y Usuarios en Andalucía de 1985.

FACUA.org
Andalucía-11/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, celebrarán mañana miércoles 12 de marzo unas jornadas de análisis bajo el título Por un nuevo

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