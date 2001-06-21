FACUA y Al-Andalus denuncian la nula voluntad de diálogo por parte de Telefónica frente al cúmulo de denuncias por irregularidades en el servicio
Dieciséis años después de su constitución, el Consejo Andaluz de Consumo disuelve el Organo Regional de Mediación con Telefónica por la falta de interés de la compañía en solucionar las irregularidades mediante el diálogo con los agentes sociales.
FACUA.org
Andalucía-21/06/2001
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Las cada vez mayores deficiencias e irregularidades en los servicios que presta Telefónica se acompañan de la actitud prepotente de la compañía, que ha perdido el interés por solucionar los problemas mediante el diálogo con los representantes de los consu