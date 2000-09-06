FACUA y Al-Andalus difunden el llamamiento al boicot a Repsol a través de Internet
Un e-mail comienza hoy a circular por la red pidiendo a los consumidores que no reposten en las gasolineras de la multinacional.
FACUA.org
Andalucía-06/09/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, difundirán el llamamiento al boicot a Repsol a través de Internet. Un e-mail remitido por ambas federaciones comien