FACUA y Al-Andalus elaboran un proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía alternativo al presentado por la Junta
El ex consejero de Salud y Consumo Pablo Recio Arias señala que debe aprobarse una Ley con perspectivas y que en la protección de los consumidores el protagonismo activo deben tenerlo sus asociaciones, y no las administraciones públicas.
FACUA.org
España-12/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, están ultimando la elaboración de una propuesta de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andal