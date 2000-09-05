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FACUA y Al-Andalus llaman a los consumidores andaluces al boicot a las estaciones de servicio de Repsol

Ambas federaciones se congratulan de la decisión adoptada hoy en la Cumbre de la Plataforma Nacional de Consumidores de Carburantes.

FACUA.org
Andalucía-05/09/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, hacen un llamamiento a los consumidores andaluces para que no reposten carburantes en las estaciones de servicio del grupo Repsol

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