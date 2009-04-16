FACUA y Al-Andalus llevan a Cajasol a los tribunales por vetar de su Asamblea General a las organizaciones de consumidores
Para aceptar su incorporación, Cajasol sólo daba por válida una propuesta que incluyese a UCA-UCE, la asociación de consumidores vinculada al PSOE.
FACUA.org
Andalucía-16/04/2009
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA y la Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, Al-Andalus, han presentado este jueves una demanda judicial contra Cajasol ante el Juzgado de lo Mercantil de Sevilla por vetar de su Asamblea General a